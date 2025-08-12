Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:25 AM IST

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു

    Karnataka Youth Festival
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​​ക്കൊ​പ്പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം. ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ര്‍ കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ട്ര​സ്റ്റ് കാ​മ്പ​സി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ലാ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ര്‍ക്ക് പു​ത്ത​ന്‍ അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ര്‍, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​ല്‍. ജോ​സ​ഫ്, കെ.​എ​ന്‍.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, ജി. ​ഹ​രി​കു​മാ​ർ, കെ. ​വി​നേ​ഷ്, സു​ജി​ത്, ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, രാ​ജീ​വ​ൻ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലൈ​ല രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ദി​വ്യ മു​ര​ളി, ര​മ്യ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, സു​ധ സു​ധീ​ർ, ശോ​ഭ​ന പു​ഷ്പ​രാ​ജ്‌, ഷൈ​മ ര​മേ​ഷ്, അ​നു അ​നി​ൽ, ല​ക്ഷ്മി ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ലേ​ഖ വി​നോ​ദ്, വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ളാ​യ ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​ജി​ത, ആ​ര്‍.​എ​ല്‍.​വി അ​ഖി​ല, ഷ​ർ​മി​ള വി​ന​യ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    18 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ല്‍ 18 വ​യ​സ്സു​വ​രെ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച പോ​യ​ന്റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ഷി​ത നാ​യ​രും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ രു​ദ്ര കെ. ​നാ​യ​രും ക​ലാ​തി​ല​ക​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു .

    വിവിധ മ​ത്സ​ര വിജയികൾ

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം-​ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം - അ​ദി​തി വി​നോ​ദ്, ഹ​രി​ണി എ​ൻ. രാ​ജു, സാ​റ മ​നു, അ​ദ്വി​ക ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ. ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം: ആ​ന്യ വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഭി​രാം അ​രു​ൺ.

    ല​ളി​ത​ഗാ​നം: ആ​ന്യ വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഭി​രാം അ​രു​ൺ, എ​സ്. മേ​ധ. നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്: ആ​ന്യ വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​കീ​ൽ, ആ​ർ. അ​നി​ക, പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ൽ: ആ​ന്യ വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഭി​രാം അ​രു​ൺ, എ​സ്. മേ​ധ.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം:ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം- സ്മൃ​തി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, അ​ദി​തി പ്ര​ദീ​പ്‌, ഇ​ഷി​താ നാ​യ​ർ, വേ​ദി​ക വെ​ങ്ക​ട്ട്, കു​ച്ചു​പ്പു​ടി- ഇ​ഷി​താ നാ​യ​ർ, 2. ആ​തി​ര ബി. ​മേ​നോ​ൻ, സ്മൃ​തി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, അ​ദി​തി പ്ര​ദീ​പ്‌. മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം- അ​ദി​തി പ്ര​ദീ​പ്‌, ഇ​ഷി​താ നാ​യ​ർ, ആ​തി​ര ബി. ​മേ​നോ​ൻ.

    നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം- ഇ​ഷി​താ നാ​യ​ർ, ഐ​ഷാ​നി അ​നു​മോ​ദ്, ഫി​യോ​ന സാ​റ ജോ​ർ​ജ് , അ​നീ​റ്റ ജോ​ജോ, മി​ഷേ​ൽ തോ​മ​സ്, സ്മൃ​തി കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം - സ​ർ​വേ​ഷ് വി. ​ഷേ​ണോ​യ്, കെ. ​ആ​ദ്യ മ​നോ​ജ്‌, പ്ര​ണ​വി എ.​പി, ജി​യെ​ന്ന മ​രി​യ അ​രു​ൺ, ല​ളി​ത​ഗാ​നം- പ്ര​ണ​വി എ.​പി, ജി​യെ​ന്ന മ​രി​യ അ​രു​ൺ, സ​ർ​വേ​ഷ് വി. ​ഷേ​ണോ​യ്, അ​ല​ക്സി​സ് അ​രു​ൺ . മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്- ജി​യെ​ന്ന മ​രി​യ അ​രു​ൺ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ, കെ. ​ആ​ദ്യ മ​നോ​ജ്‌, അ​ല​ക്സി​സ് അ​രു​ൺ , അ​ദി​തി കെ.​പി നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് - ജി​യെ​ന്ന മ​രി​യ അ​രു​ൺ, കെ ​ആ​ദ്യ മ​നോ​ജ്, സ​ർ​വേ​ശ്‌ കെ ​ഷേ​ണോ​യ്, അ​ദി​തി കെ ​പി.

    പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ൽ - ശ്ര​ദ്ധ ദീ​പ​ക് , മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ, കെ. ​ആ​ദ്യ മ​നോ​ജ്, അ​ഭി​ന​വ് വി​നോ​ദ്. മോ​ണോ ആ​ക്റ്റ് - ഇ​ഷി​താ നാ​യ​ർ, അ​നീ​റ്റ ജോ​ജോ, ആ​തി​ര ബി. ​മേ​നോ​ൻ, പ്ര​സം​ഗം - അ​നീ​റ്റ ജോ​ജോ, ഭ​ദ്ര സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം: ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം - രു​ദ്ര കെ ​നാ​യ​ർ, അ​നി​ന്ദി​ത മേ​നോ​ൻ, മാ​ള​വി​ക കെ. ​ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം - രു​ദ്ര കെ. ​നാ​യ​ർ, അ​ന​ഘ നാ​യ​ർ, അ​നി​ന്ദി​ത മേ​നോ​ൻ. ല​ളി​ത​ഗാ​നം- റീ​യ സ​ജി​ത്ത്, രു​ദ്ര കെ. ​നാ​യ​ർ, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് - രു​ദ്ര കെ ​നാ​യ​ർ, റീ​യ സ​ജി​ത്ത് പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ൽ - രു​ദ്ര കെ ​നാ​യ​ർ, ന​ന്ദി​ത വി​നോ​ദ്.

