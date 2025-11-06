കർണാടക രാജ്യോത്സവവും കേരളപ്പിറവി ദിനവുംtext_fields
ബംഗളൂരു: മലയാളം മിഷൻ കേരള സമാജം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് കർണാടക രാജ്യോത്സവവും കേരളപ്പിറവി ദിനവും ആഘോഷിച്ചു. കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാന്തി, ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നീ മലയാളം മിഷൻ കോഴ്സുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആർ. മുരളീധർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധ്യാപികമാരായ അനിത രാജേഷ്, മൃദുല ഷാജി, ബിന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ട്രഷറർ ബിജു ജേക്കബ്, ജോ. സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥൻ പിള്ള, വിദ്യാനിധി ചെയർമാൻ കെ.പി. അശോകൻ, കൺവീനർ അശോക് കുമാർ, എം. രാമചന്ദ്രൻ, കെ. ശശി, വിജയൻപിള്ള, സുധാകരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ജോ. സെക്രട്ടറി സി.പി. മുരളി സ്വാഗതവും മലയാളം ക്ലാസ് ചെയർമാൻ കെ. വിശ്വംഭരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register