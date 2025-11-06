Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    6 Nov 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:13 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും

    ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍

    ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ർ​ണാ​ട​ക രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, ആ​മ്പ​ൽ, നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി എ​ന്നീ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ‍ഥി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ. മു​ര​ളീ​ധ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ അ​നി​ത രാ​ജേ​ഷ്, മൃ​ദു​ല ഷാ​ജി, ബി​ന്ദു ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള, വി​ദ്യാ​നി​ധി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ശോ​ക​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, എം. ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കെ. ​ശ​ശി, വി​ജ​യ​ൻ​പി​ള്ള, സു​ധാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. മു​ര​ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ല​യാ​ളം ക്ലാ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    festivalkarnataka statecelebratedKerala Piravi Day
    News Summary - Karnataka State Festival and Kerala Piravi Day
