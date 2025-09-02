Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ര്‍ണാ​ട​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:54 AM IST

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ലി​ജി​ബി​ലി​റ്റി ടെ​സ്റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    Karnataka State Eligibility Test Registration
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ര്‍ണാ​ട​ക എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ന്‍ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഇ.​എ) ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ലി​ജി​ബി​ലി​റ്റി ടെ​സ്റ്റ് (കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ടി) ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 18 വ​രെ cetonline.karnataka.gov.in.എ​ന്ന വെ​ബ് സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 19 ആ​ണ് ഫീ​സ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി. ഹാ​ള്‍ ടി​ക്ക​റ്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24 നു ​ല​ഭി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കും. ജ​ന​റ​ല്‍, കാ​റ്റ​ഗ​റി - ര​ണ്ട്​ എ, ​ര​ണ്ട്​ ബി, ​മൂ​ന്ന്​ ബി ​എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രീ​ക്ഷാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും 1000 രൂ​പ​യും കാ​റ്റ​ഗ​റി-1, എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി.​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി, ട്രാ​ന്‍സ്ജെ​ൻ​ഡ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്ക് 700 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഫീ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:registrationmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Karnataka State Eligibility Test Registration
    Similar News
    Next Story
    X