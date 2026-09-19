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    മംഗളൂരു ഹജ്ജ് ഭവന് ശിലയിട്ടു

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    മംഗളൂരു ഹജ്ജ് ഭവൻ
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    മംഗളൂരു ഹജ്ജ് ഭവൻ ശിലാസ്ഥാപനം വേദിയിൽ മന്ത്രിമാരായ യു.ടി.ഖാദർ, സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ, സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവർ



    മംഗളൂരു: കർണാടക സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള ബാജ്‌പെയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മംഗളൂരു ഹജ്ജ് ഭവന് വകുപ്പ് മന്ത്രി യു.ടി.ഖാദർ തറക്കല്ലിട്ടു.ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സൗകര്യം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കർണാടക സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സയ്യിദ് സുൽഫിക്കർ ഖാൻ പറഞ്ഞു.

    കർണാടക സർക്കാർ 20 കോടി രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇതിനകം 10 കോടി രൂപ ഇതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഖാൻ അറിയിച്ചു. 60,547 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ വ്യതിരിക്തമായ വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനയോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഹജ്ജ് ഭവൻ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും നിലവിലില്ലെന്ന് ഖാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ, മന്ത്രിമാരായ യു ടി ഖാദർ, സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ, വ്യവസായി ഇനായത്ത് അലി എന്നിവരുടെ സമർപ്പിത പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്ക് മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പുറപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത സീസൺ മുതൽ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുമെന്ന് ഖാൻ ഉറപ്പുനൽകി.

    സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ടൂർ ഓപറേറ്റർമാർ ഉംറ തീർഥാടകരെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന പരാതികൾ പരിഗണിച്ച് ഹജ്ജ്, വഖഫ് മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കമ്മിറ്റി വഴി നേരിട്ട് ഉംറ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഖാൻ പറഞ്ഞു. മംഗളൂരുവിൽ ഹജ്ജ് ഭവൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് വളരെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമാണെന്ന് മന്ത്രി സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് നഗരവികസന മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി സാമൂഹിക വിഭജനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വർഗീയ ശക്തികളെ ചെറുക്കാൻ പൗരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡൻ്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലാ ഖാദി പാണക്കാട് സയ്യിദ് നാസിർ അബ്ദുൽ ഹയ്യ് ശിഹാബുദ്ദീൻ ബാ-അലവി തങ്ങൾ, ഉഡുപ്പി സംയുക്ത ഖാദി മാണി അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്‌ലിയാർ, രാജ്യസഭാംഗം മൻസൂർ അലി ഖാൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.

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    News Summary - Mangaluru Haj Bhavan Foundation Stone Laid
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