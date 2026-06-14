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    Metro
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 9:07 AM IST

    ഹൈ​ദ​ര​ബാ​ദി​ൽ മാ​മ്പ​ഴം ക​ഴി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ മ​രി​ച്ചു

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    ഹൈ​ദ​ര​ബാ​ദി​ൽ മാ​മ്പ​ഴം ക​ഴി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ മ​രി​ച്ചു
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൈ​ദ​ര​ബാ​ദി​ൽ മാ​മ്പ​ഴം ക​ഴി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച് ബീ​ദ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ട് കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ മ​രി​ച്ചു. മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു ഔ​റാ​ദ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഷെം​ബെ​ല്ലി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഭ​വാ​നി മൈ​ത്രേ (17), സ​ഹോ​ദ​രി സ​ന്ധ്യാ​റാ​ണി മൈ​ത്രേ (14) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി വി​ജ​യ​ശ്രീ മൈ​ത്രേ (19) ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കു​ടും​ബം വീ​ട്ടി​ൽ അ​ത്താ​ഴ​ത്തി​ന് പി​റ​കെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മാ​മ്പ​ഴം ക​ഴി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി. നി​ല വ​ഷ​ളാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭ​വാ​നി​യും സ​ന്ധ്യാ​റാ​ണി​യും ചി​കി​ത്സക്കിടെ മ​രി​ച്ചു. വി​ജ​യ​ശ്രീ ഗു​രു​ത​ര നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഹൈ​ദ​ര​ബാ​ദി​ലെ നാ​രാ​യ​ൺ​ഗു​ഡ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

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    TAGS:KarnatakaHyderabadMangosBengaluru
    News Summary - Karnataka sisters die after eating mangoes in Hyderabad
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