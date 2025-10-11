Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightരാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 7:33 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്​​പേ​സ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്​​പേ​സ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്​​പേ​സ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ഐ.​ടി.​എ​സ്), സാ​റ്റ് കോം ​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ (എ​സ്.​ഐ.​എ) എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    വ്യ​വ​സാ​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ് എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ, ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​സി, ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള ക​ർ​ണാ​ട​ക പു​ത്ത​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ​താ​ണെ​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി- ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് (ഐ.​ടി-​ബി.​ടി) മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    മെ​ന്റ​ർ​ഷി​പ്, പ്രോ​ട്ടോ ടൈ​പ് ഫ​ണ്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്രം സ്​​പേ​സ് ടെ​ക് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് അ​പ്പു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakanew space technologyLatest News
    Similar News
    Next Story
    X