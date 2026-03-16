കർണാടക ആർടിസി 2000 അധിക ബസ് സർവിസുകൾ നടത്തുംtext_fields
ബംഗളൂരു: ഈദുൽ ഫിത്വർ മുന്നോടിയായി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ അന്തർ സംസ്ഥാന റൂട്ടുകളിലായി 2000 അധിക ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും.മാർച്ച് 18, 19, 20 തീയതികളിലാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുകയെന്ന് കോർപറേഷൻ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പിന്നീട് മാർച്ച് 22 ന്, വിവിധ റൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് അധിക സർവീസ് നടത്തും. ബംഗളൂരു കെംപെഗൗഡ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്: ധർമസ്ഥല, കുക്കേസുബ്രഹ്മണ്യ, ശിവമോഗ, ഹാസൻ, മംഗളൂരു, കുന്താപുരം, ശൃംഗേരി, ഹൊറനാട്, ദാവണഗെരെ, ഹുബ്ബാലി, ധാർവാഡ്, ബെളഗാവി, വിജയപുര, ഗോകർണ, കാർവാർ, , കാളാരി, ബാഹുർസി. കൊപ്പള, യാദ്ഗിർ, ബിദാർ, തിരുപ്പതി, വിജയവാഡ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ.
മൈസൂരു റോഡ് ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്
മൈസൂരു, ഹുൻസൂർ, പെരിയപട്ടണ, വിരാജ്പേട്ട്, കുശാൽനഗർ, മടിക്കേരി. പ്രമോഷനൽ ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, ഒരു റിസർവേഷനിൽ നാലോ അതിലധികമോ യാത്രക്കാർ ഒരുമിച്ച് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ കെഎസ്ആർടിസി നിരക്കിൽ അഞ്ചു ശതമാനം കിഴിവ് നൽകും. യാത്രക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ ഒരേസമയം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മടക്ക നിരക്കിൽ 10 ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഗതാഗത മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് 45 പുതിയ കർണാടക സരിഗെ ബസുകളും 70 നോൺ എസി സ്ലീപ്പർ പല്ലക്കി ബസുകളും ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഉഡുപ്പി, മംഗളൂരു, മൈസൂരു, ധർമസ്ഥല, ശൃംഗേരി, ഹൊറനാട്, അഗുംബെ, ചിക്കമഗളൂരു, ദാവണഗെരെ, ചിത്രദുർഗ, ഹംപി, റായ്ച്ചൂർ, ജാംഖണ്ഡി, പുത്തൂർ, കാക്കേനി, മൺഖണ്ഡ് തുടങ്ങി നിരവധി നഗരങ്ങളെയും തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റൂട്ടുകളിലാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച പല്ലക്കി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, കോഴിക്കോട്, മൂന്നാർ, പുതുച്ചേരി, തഞ്ചാവൂർ, കോട്ടയം, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, പനാജി, മധുര, കുംഭകോണം, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടാവും. ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആകെ 805 പുതിയ കർണാടക സരിഗെ, സിറ്റി, റൂറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
