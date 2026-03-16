    Posted On
    date_range 16 March 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 9:24 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ​ടി​സി 2000 അ​ധി​ക ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും

    മാ​ർ​ച്ച് 18,19,20 ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് ; മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്ക് 22ന്
    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ​ടി​സി 2000 അ​ധി​ക ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും
    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി 2000 അ​ധി​ക ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തും.​മാ​ർ​ച്ച് 18, 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് മാ​ർ​ച്ച് 22 ന്, ​വി​വി​ധ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​ക സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തും. ബം​ഗ​ളൂ​രു കെം​പെ​ഗൗ​ഡ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല, കു​ക്കേ​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ, ശി​വ​മോ​ഗ, ഹാ​സ​ൻ, മം​ഗ​ളൂ​രു, കു​ന്താ​പു​രം, ശൃം​ഗേ​രി, ഹൊ​റ​നാ​ട്, ദാ​വ​ണ​ഗെ​രെ, ഹു​ബ്ബാ​ലി, ധാ​ർ​വാ​ഡ്, ബെ​ള​ഗാ​വി, വി​ജ​യ​പു​ര, ഗോ​ക​ർ​ണ, കാ​ർ​വാ​ർ, , കാ​ളാ​രി, ബാ​ഹു​ർ​സി. കൊ​പ്പ​ള, യാ​ദ്ഗി​ർ, ബി​ദാ​ർ, തി​രു​പ്പ​തി, വി​ജ​യ​വാ​ഡ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    മൈ​സൂ​രു റോ​ഡ് ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്

    മൈ​സൂ​രു, ഹു​ൻ​സൂ​ർ, പെ​രി​യ​പ​ട്ട​ണ, വി​രാ​ജ്പേ​ട്ട്, കു​ശാ​ൽ​ന​ഗ​ർ, മ​ടി​ക്കേ​രി. പ്ര​മോ​ഷ​നൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഒ​രു റി​സ​ർ​വേ​ഷ​നി​ൽ നാ​ലോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ കെ​എ​സ്ആ​ർ​ടി​സി നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കും. യാ​ത്ര​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള യാ​ത്രാ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഒ​രേ​സ​മ​യം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ട​ക്ക നി​ര​ക്കി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം കി​ഴി​വ് ലഭി​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 45 പു​തി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​രി​ഗെ ബ​സു​ക​ളും 70 നോ​ൺ എ​സി സ്ലീ​പ്പ​ർ പ​ല്ല​ക്കി ബ​സു​ക​ളും ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. ഉ​ഡു​പ്പി, മം​ഗ​ളൂ​രു, മൈ​സൂ​രു, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല, ശൃം​ഗേ​രി, ഹൊ​റ​നാ​ട്, അ​ഗും​ബെ, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു, ദാ​വ​ണ​ഗെ​രെ, ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ, ഹം​പി, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, ജാം​ഖ​ണ്ഡി, പു​ത്തൂ​ർ, കാ​ക്കേ​നി, മ​ൺ​ഖ​ണ്ഡ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ല്ല​ക്കി ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മൂ​ന്നാ​ർ, പു​തു​ച്ചേ​രി, ത​ഞ്ചാ​വൂ​ർ, കോ​ട്ട​യം, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ചെ​ന്നൈ, പ​നാ​ജി, മ​ധു​ര, കും​ഭ​കോ​ണം, എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ബ​സ് സ​ർ​വീ​സ് ഉ​ണ്ടാ​വും. ഏ​പ്രി​ൽ, മെ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ 805 പു​തി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​രി​ഗെ, സി​റ്റി, റൂ​റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ബ​സു​ക​ൾ കെ​എ​സ്ആ​ർ​ടി​സി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

