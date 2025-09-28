Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Sept 2025 10:26 AM IST
    28 Sept 2025 10:26 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ കാ​റു​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളി​ലു​ം ഇടി​ച്ചു; അപകടത്തിൽ 15 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ കാ​റു​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളി​ലു​ം ഇടി​ച്ചു; അപകടത്തിൽ 15 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​റോ​ഡി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​യി​ലും എ​തി​രെ വ​ന്ന കാ​റു​ക​ളി​ലും റോ​ഡ​രി​കി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളി​ലു​മി​ടി​ച്ച്​ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 15പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൈ​സൂ​രു സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ന്നി​രു​ന്ന ബ​സ്​ വ്യൂ ​പോ​യി​ന്‍റി​നു സ​മീ​പം ഉ​ത്ത​ന​ഹ​ള്ളി റോ​ഡ്​ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​യി​ലും കാ​റു​ക​ളി​ലു​മി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന​വും ടാ​ക്​​സി​യു​മാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. അ​ഞ്ചു​വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നു. ബ​സി​ന്‍റെ വേ​ഗം പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ബ്രേ​ക്ക്​ ത​ക​രാ​റാ​വാം കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ഗ​മ​നം.

