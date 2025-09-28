കർണാടക ആർ.ടി.സി ബസ് കാറുകളിലും വൈദ്യുതി തൂണുകളിലും ഇടിച്ചു; അപകടത്തിൽ 15 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
ബംഗളൂരു: ചാമുണ്ഡി ഹിൽറോഡിൽ കർണാടക ആർ.ടി.സി ബസ് സംരക്ഷണഭിത്തിയിലും എതിരെ വന്ന കാറുകളിലും റോഡരികിലെ വൈദ്യുതി തൂണുകളിലുമിടിച്ച് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 15പേർക്ക് പരിക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ടാണ് സംഭവം. ചാമുണ്ഡി ഹില്ലിൽനിന്ന് മൈസൂരു സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ബസ് വ്യൂ പോയിന്റിനു സമീപം ഉത്തനഹള്ളി റോഡ് ജങ്ഷൻ പിന്നിട്ടതോടെ നിയന്ത്രണംവിട്ട് സംരക്ഷണഭിത്തിയിലും കാറുകളിലുമിടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരു സ്വകാര്യവാഹനവും ടാക്സിയുമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അഞ്ചുവൈദ്യുതി തൂണുകളും തകർന്നു. ബസിന്റെ വേഗം പെട്ടെന്ന് കൂടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡ്രൈവർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. ബ്രേക്ക് തകരാറാവാം കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം.
