    Metro
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:34 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദ​സ​റ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി) ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മൈ​സൂ​രു റൂ​ട്ടി​ൽ ബ​സ് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.20 രൂ​പ മു​ത​ൽ 30 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സാ​രി​ഗെ വൈ​ഭ​വ് സ​ർ​വി​സ് നി​ര​ക്ക് 170 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 190 രൂ​പ​യാ​യും നോ​ൺ സ്റ്റോ​പ് സ​ർ​വി​സ് നി​ര​ക്ക് 210ൽ​നി​ന്ന് 240 രൂ​പ​യാ​യും രാ​ജ​ഹം​സ 270 ൽ​നി​ന്ന് 290 ആ​യും ഐ​രാ​വ​ത 430ൽ​നി​ന്ന് 450 രൂ​പ​യാ​യും ഐ​രാ​വ​ത ക്ല​ബ് ക്ലാ​സ് 440ൽ​നി​ന്ന് 460 രൂ​പ​യാ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ട് വ​രെ വ​ർ​ധ​ന തു​ട​രും. 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദ​സ​റ സ​മ​യ​ത്തും മ​റ്റ് അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

