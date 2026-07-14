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    Metro
    Posted On
    date_range 14 July 2026 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 7:14 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 13 റോ​പ് വേ ​ന​ട​പ​ടി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രിയുടെ നി​ർ​ദേ​ശം

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    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 13 റോ​പ് വേ ​ന​ട​പ​ടി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രിയുടെ നി​ർ​ദേ​ശം
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    മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ്ജ് ടൂ​റി​സം ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ.​ജോ​ർ​ജ്ജി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ടു​ല​മാ​വു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ട​ങ്ങി​യ 13 റോ​പ്പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും അ​വ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ല്ലാ നി​ർ​ദി​ഷ്ട റോ​പ് വേ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി റോ​പ്പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ജോ​ർ​ജ്, ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വ​നം വ​കു​പ്പ്, പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ്, മ​റ്റ് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ല്ലാ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത അ​നു​മ​തി​ക​ളും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ വൈ​കി​ല്ല

    13 റോ​പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ റെ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സ​ർ​വി​സി​നെ​യാ​ണ് ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ട്ട് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ബാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.​അ​നു​മ​തി​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​നം വൈ​കി​യ മു​ല്ല​യ​ന​ഗി​രി റോ​പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി മ​ന്ത്രി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    ഗോ​കാ​ക് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം (ബെ​ള​ഗാ​വി), മൈ​ലാ​ര ലിം​ഗേ​ശ്വ​ര ക്ഷേ​ത്രം (യാ​ദ്ഗി​ർ), അ​ഞ്ജ​നാ​ദ്രി കു​ന്ന് (കൊ​പ്പ​ൽ), ദേ​വ​ര​ഗു​ഡ്ഡ മാ​ല​തേ​ശ ക്ഷേ​ത്രം (ഹാ​വേ​രി) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഗോ​ക​ക് റോ​പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു, അ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി നി​ർ​ദ്ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മാ​തൃ​ക​യി​ൽ റോ​പ്പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി , വ​നം വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മ​ത, പൈ​തൃ​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് റോ​പ്പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ടൂ​റി​സം ന​യി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ടൂ​റി​സം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു റോ​പ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്ന് ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട റോ​പ്പ് വേ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ മ​ധു​ഗി​രി ഫോ​ർ​ട്ട് (തു​മ​കു​രു), മ​ല്ല​ല്ലി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം (കു​ട​ഗ്), അ​ഞ്ജ​നാ​ദ്രി ഹി​ൽ (കൊ​പ്പ​ൽ), ബ​ല്ലാ​രി ഫോ​ർ​ട്ട് (ബ​ല്ലാ​രി), നൃ​പ​തും​ഗ ഹി​ൽ (ധാ​ർ​വാ​ഡ്), യാ​ദ്ഗി​ർ കോ​ട്ട (യാ​ദ്ഗി​ർ) എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മൈ​ലാ​ര ലിം​ഗേ​ശ്വ​ര ക്ഷേ​ത്രം (യാ​ദ്ഗി​ർ), ഹോ​ള​ല​മ്മ ക്ഷേ​ത്രം (ഗ​ദ​ഗ്), കാ​ല​കാ​ലേ​ശ്വ​ര ക്ഷേ​ത്രം (ഗ​ഡ​ഗ്), സ​വ​ദ​ത്തി യെ​ല്ല​മ്മ ക്ഷേ​ത്രം (ബെ​ല​ഗാ​വി), ദേ​വ​ര​ഗു​ഡ്ഡ മ​ല​തേ​ശ ക്ഷേ​ത്രം (ഹാ​വേ​രി), ഗോ​ക​ക് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം (ബെ​ല​ഗാ​വി), മു​ല്ല​യാ​ന​ഗി​രി കൊ​ടു​മു​ടി (ചി​ക്ക​മം​ഗ​ളൂ​രു) എ​ന്നി​വ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    TAGS:KarnatakaMinisteractionDirectiveropeway
    News Summary - Minister's proposal to expedite the implementation of 13 ropeways in Karnataka
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