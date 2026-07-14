കർണാടകയിൽ 13 റോപ് വേ നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശംtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് മലയാളിയായ മന്ത്രി കെ.ജെ.ജോർജ്ജിന്റെ ചുമതലയിൽ വന്നതോടെ നടപടികൾ ചടുലമാവുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലക്ഷ്യമിട്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുടങ്ങിയ 13 റോപ്പ്വേ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് വേഗത്തിലാക്കാൻ മന്ത്രി ജോർജ് തിങ്കളാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. നിയമപരമായ അംഗീകാരങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതിന്റെയും അവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ നിർദിഷ്ട റോപ് വേ പദ്ധതികളുടെയും പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മന്ത്രി ഉന്നതതല അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിരവധി റോപ്പ്വേ പദ്ധതികൾ വർഷങ്ങളായി ആസൂത്രണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ജോർജ്, ടെൻഡറുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വനം വകുപ്പ്, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്, മറ്റ് നിയമപരമായ ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് എല്ലാ നിർബന്ധിത അനുമതികളും നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ പദ്ധതികൾ അനുവദിച്ചതിനുശേഷം നടപ്പാക്കൽ വൈകില്ല
13 റോപ്വേ പദ്ധതികളുടെയും സാധ്യത പഠനങ്ങൾ റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സർവിസിനെയാണ് ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എട്ട് പദ്ധതികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.അനുമതികൾ തീർപ്പാക്കാത്തതിനാൽ സാധ്യതാ പഠനം വൈകിയ മുല്ലയനഗിരി റോപ്വേ പദ്ധതി മന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു.
ഗോകാക് വെള്ളച്ചാട്ടം (ബെളഗാവി), മൈലാര ലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം (യാദ്ഗിർ), അഞ്ജനാദ്രി കുന്ന് (കൊപ്പൽ), ദേവരഗുഡ്ഡ മാലതേശ ക്ഷേത്രം (ഹാവേരി) എന്നിവിടങ്ങളിലെ റോപ്വേ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള പ്രാഥമിക സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായി. ഗോകക് റോപ്വേ പദ്ധതിക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചു, അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അംഗീകാരത്തിനായി നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ റോപ്പ്വേ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ മന്ത്രി , വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും നിയമപരമായ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
കർണാടകയിലെ പ്രധാന മത, പൈതൃക, പരിസ്ഥിതി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് റോപ്പ്വേ പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മൊബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സന്ദർശക അനുഭവം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ടൂറിസം നയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ടൂറിസം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു റോപ്വേ പദ്ധതികൾ എന്ന് ജോർജ് പറഞ്ഞു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കർണാടകയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട റോപ്പ് വേ പദ്ധതികളിൽ മധുഗിരി ഫോർട്ട് (തുമകുരു), മല്ലല്ലി വെള്ളച്ചാട്ടം (കുടഗ്), അഞ്ജനാദ്രി ഹിൽ (കൊപ്പൽ), ബല്ലാരി ഫോർട്ട് (ബല്ലാരി), നൃപതുംഗ ഹിൽ (ധാർവാഡ്), യാദ്ഗിർ കോട്ട (യാദ്ഗിർ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൈലാര ലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം (യാദ്ഗിർ), ഹോളലമ്മ ക്ഷേത്രം (ഗദഗ്), കാലകാലേശ്വര ക്ഷേത്രം (ഗഡഗ്), സവദത്തി യെല്ലമ്മ ക്ഷേത്രം (ബെലഗാവി), ദേവരഗുഡ്ഡ മലതേശ ക്ഷേത്രം (ഹാവേരി), ഗോകക് വെള്ളച്ചാട്ടം (ബെലഗാവി), മുല്ലയാനഗിരി കൊടുമുടി (ചിക്കമംഗളൂരു) എന്നിവയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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