Madhyamam
    Metro
    Posted On
    31 Aug 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    31 Aug 2025 8:05 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സേ​ന -ഗ​വ​ർ​ണ​ർ

    Governor Thawar Chand Gehlot presents the medal, Chief Minister Siddaramaiah is present.
    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ്​ ഗ​ഹ്​​ലോ​ട്ട്​ മെ​ഡ​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ സമീപം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ധൈ​ര്യ​ത്തി​നും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​നും ത്യാ​ഗ​ത്തി​നും പ്ര​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​വാ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ലോ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സേ​ന​യെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന 2025 രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന മെ​ഡ​ൽ, രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ സേ​വ​ന മെ​ഡ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മെ​ഡ​ൽ എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വ​ർ​ണ​ർ.

    സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം തീ​വ്ര​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സേ​ന​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ, ഐ​ക്യം, സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ സേ​ന തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​ക്ഷാ​നി​ര​ക്ക് കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൂ​ടു​ത​ൽ സം​വേ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടും കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​വ​ണം. ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ച്ച ഡി.​സി.​ആ​ർ.​ഇ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​വ​ർ ത​ട​യു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി അ​ള​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​വ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണം. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യോ​ടെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചാ​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. നീ​തി സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര, പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എം.​എ. സ​ലിം, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി (ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം) തു​ഷാ​ർ ഗി​രി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X