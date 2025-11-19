Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 10:34 AM IST

    സൗദി ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ കർണാടക സ്വദേശികളും

    സൗദി ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ കർണാടക സ്വദേശികളും
    ബംഗളൂരു: സൗദി ബസ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ കർണാടകയിലെ ഹുബ്ബള്ളി, ബിദാർ സ്വദേശികളും. ഹുബ്ബള്ളിയിലെ ഗണേശ്പേത്ത് നിവാസിയായ അബ്ദുൾ ഘാനി ഷിരഹട്ടി, ബിദറിലെ റഹ്മത്ബീ (80) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    സൗദിയിലെ മദീനക്ക് സമീപം ടാങ്കർ ലോറിയിലിടിച്ച ബസിന് തീപിടിച്ച് 45 ഇന്ത്യൻ ഉംറ തീർഥാടകരാണ് മരിച്ചത്. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

