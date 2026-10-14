കർണാടകയിൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ 50 ലക്ഷം സർക്കാർ ഗ്രാന്റ്text_fields
ബംഗളൂരു: നവീകരണം വളർത്തിയെടുക്കുക, സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ തിങ്കളാഴ്ച കർണാടക സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എലിവേറ്റ് മൈനോറിറ്റീസ് 2026, എലിവേറ്റ് എൻഎക്സ്ടി 2026-27 എന്നിവയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി, ബിടി വകുപ്പുകളുടെ ഈ സംരംഭങ്ങൾ.
ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരംഭകർക്കും അത്യാധുനിക ഡീപ് ടെക്നോളജി (ഡീപ്ടെക്) നവീകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനകരമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നൂതനാശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രദ്ധ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് പരിപാടികളുടെയും സമാരംഭമെന്ന് ആഭ്യന്തര, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ബയോടെക്നോളജി, ഇ-ഗവേണൻസ് മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ തിങ്കളാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
എലിവേറ്റ് മൈനോറിറ്റീസ് 2026 പ്രകാരം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ സംരംഭകർ സ്ഥാപിച്ച നൂതന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി പരിപോഷിപ്പിക്കും. അവരുടെ നൂതനാശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധൂകരിക്കുന്നതിനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായവും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസനം, മാർക്കറ്റ് വികസനം, സ്കെയിലിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാരംഭ ഘട്ട ധനസഹായം ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒറ്റത്തവണ ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയ്ഡ് ഈ പ്രോഗ്രാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള ഇൻകുബേഷൻ സെന്ററുകൾ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ മെന്ററിങ് ഇൻകുബേഷൻ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.
കർണാടക സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമീഷനും കർണാടക ന്യൂനപക്ഷ വികസന കോർപറേഷനും അംഗീകരിച്ച ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിംകൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ജൈനന്മാർ, സിഖുകാർ, പാഴ്സികൾ എന്നിവർക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം.
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