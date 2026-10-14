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Madhyamam
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    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ 50 ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ്രാ​ന്റ്

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    മു​സ്‌​ലിം, ബു​ദ്ധ, സി​ഖ്, ജൈ​ന, പാ​ഴ്സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ 50 ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ്രാ​ന്റ്
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​വീ​ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ര​ണ്ട് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് ഗ്രാ​ന്റ്-​ഇ​ൻ-​എ​യ്ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    എ​ലി​വേ​റ്റ് മൈ​നോ​റി​റ്റീ​സ് 2026, എ​ലി​വേ​റ്റ് എ​ൻ​എ​ക്‌​സ്‌​ടി 2026-27 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഐ​ടി, ബി​ടി വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡീ​പ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഡീ​പ്ടെ​ക്) ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​തും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​ദ്ധ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ര​ണ്ട് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​മാ​രം​ഭ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഇ-​ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ലി​വേ​റ്റ് മൈ​നോ​റി​റ്റീ​സ് 2026 പ്ര​കാ​രം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച നൂ​ത​ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളെ വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കും. അ​വ​രു​ടെ നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്കെ​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി വ്യ​വ​സ്ഥ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ്പ് വി​ക​സ​നം, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ക​സ​നം, സ്കെ​യി​ലി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട ധ​ന​സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഗ്രാ​ന്റ്-​ഇ​ൻ-​എ​യ്ഡ് ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി സ​ബ്‌​സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ മെ​ന്റ​റി​ങ് ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​ൻ പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭി​ക്കും.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ, ബു​ദ്ധ​മ​ത​ക്കാ​ർ, ജൈ​ന​ന്മാ​ർ, സി​ഖു​കാ​ർ, പാ​ഴ്‌​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

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    News Summary - Karnataka Minority Startups Get ₹50 Lakh Grant
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