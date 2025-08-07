Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    7 Aug 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 10:13 AM IST

    കർണാടകയിൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കുമെന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ

    കർണാടകയിൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കുമെന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മ​ത സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ത​ലം മു​ത​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് വ​രെ സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​മാ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്കി​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഷം​സാ​ദ് സ​ലീം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​നു​ഗ്ര​ഹ, അ​യാ​സ് നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, താ​ഹി​ർ മി​സ്ബാ​ഹി, കെ. ​ജു​നൈ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഈ​സ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​ദി​ർ​ഷ ജ​യ​ന​ഗ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

