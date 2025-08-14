Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ർ​ണാ​ട​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:42 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

     ​ഈ​സ ടി.​ടി.​കെ (പ്ര​സി), നാ​ദി​ർ ഷാ (​ജ​ന. സെ​ക്ര) 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മ​ത- സാ​മൂ​ഹി​ക- സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക മൈ​നോ​റി​റ്റി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ: സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്, നാ​സ​ർ ബ​ന​ശ​ങ്ക​രി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ഈ​സ ടി.​ടി.​കെ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: അ​യാ​സ് നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, താ​ഹി​ർ മി​സ്ബാ​ഹി, സി​റാ​ജ് കൊ​ല്ല​ത്തി, പി.​കെ. ന​സീ​ർ, അ​ഷ്‌​ക​ർ ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ജ​ന: സെ​ക്ര​ട്ട​റി: നാ​ദി​ർ ഷാ ​ജ​യ​ന​ഗ​ർ, വ​ർ​ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ.

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: സി.​എ​ച്ച്. ഷാ​ജ​ൽ. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: വി.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, കെ. ​ജു​നൈ​ദ്, കെ.​കെ. സ​ലീം, ബി.​ടി.​എം. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, മ​ഖ്‌​സൂ​ദ് മ​ടി​വാ​ള, ബാ​തി​ഷ് ടി​പ്സാ​ന്ദ്ര. ട്ര​ഷ​റ​ർ: ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​നു​ഗ്ര​ഹ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ കെ.​ആ​ർ പു​രം, യാ​ക്കൂ​ബ് സി​ങ്ങ​സാ​ന്ദ്ര, ഷ​മീം കു​ട​ക്, വി.​എം. ഹ​മീ​ദ്, റ​ഷീ​ദ് ജാ​ല​ഹ​ള്ളി, അ​ലി മെ​സ്റ്റി​ക്, ഫാ​റൂ​ഖ് മെ​സ്റ്റി​ക്, സ​ലാം മാ​ർ​ക്കം റോ​ഡ്. മീ​ഡി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: സാ​ദി​ഖ് യ​ഹ്‌​യ സു​ള്ള്യ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ: ബി​ലാ​ൽ മ​ജെ​സ്റ്റി​ക്, റ​ഷീ​ദ് ഹെ​ബ്ബാ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ 31 അം​ഗ വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക വ​ഴി ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മൂ​ല ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് മൗ​ല​വി മാ​ണി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഷം​സാ​ദ് സ​ലീം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഈ​സ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​ദി​ർ​ഷ ജ​യ​ന​ഗ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newscultural centercommittee formed
    News Summary - Karnataka Minority Cultural Center Committee formed
    Similar News
    Next Story
    X