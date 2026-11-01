ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കല്‍ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് കർണാടക മന്ത്രി

ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കല് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച് കർണാടക മന്ത്രിtext_fields
ബംഗളൂരു: വായു മലിനീകരണം, ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ദീപാവലി സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ രാത്രി എട്ടു മുതൽ 10 വരെ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയതായി കർണാടക വനം മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിധാൻ സൗധയിൽ നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് റെഡ്ഡി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അനുവദനീയമായ സമയത്തിന് ശേഷം പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈകോടതിയുടെയും ഉത്തരവുകൾക്കനുസൃതമായാണ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോടതി ഉത്തരവുകൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർമാർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന മേധാവികൾ എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോഡിയം, ബേരിയം, ചെമ്പ്, അലുമിനിയം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ പടക്കങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. അതിനാല് മലിനീകരണം കുറക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പച്ച പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പടക്കങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർമാർ, അഗ്നിശമന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തഹസിൽദാർമാർ, ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കാനും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ബസുകളിൽ പടക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളെ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം നല്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിൽപ്പനയിലോ സംഭരണത്തിലോ കണ്ടെത്തിയ നിരോധിത പടക്കങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടണമെന്നും അത്തരം പടക്കങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വെയർഹൗസുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.