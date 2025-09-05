Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    5 Sept 2025 10:52 AM IST
    5 Sept 2025 10:52 AM IST

    എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ന്യാ​യം വേ​ണം -ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    karnataka home minister
    ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ അ​ത് ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു നീ​ക്ക​ത്തെ​യും കേ​ന്ദ്രം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ യു​ക്തി​യെ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു. നേ​ര​ത്തേ, അ​വ​ർ (മ​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ) എ​സ്‌.​ഐ‌.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ത​ന്നെ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ വി​ഷ​യം എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​തും ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മ​ല്ലേ? ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ആ​രോ​പ​ണം എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ ​വ​ശം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​തും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​സ്‌.​ഐ.​ടി തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

