Madhyamam
    Metro
    Posted On
    24 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 10:30 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യോ​ഗം

    ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് യോ​ഗം
    ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന യോ​ഗം ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ ഇ.​സി.​എ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി.​വി. പ​ത്മ​രാ​ജ​ൻ, തെ​ന്ന​ല ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, പി.​പി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, മോ​ണ്ടി മാ​ത്യു, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ കൂ​ട​ത്തി​ൽ, ഡാ​നി ജോ​ൺ, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, ജോ​മോ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, സി​ജോ തോ​മ​സ്, പ്രേം​ദാ​സ്, നി​ജോ​മോ​ൻ, ഷാ​ജി ജോ​ർ​ജ്, ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ്, ജ​സ്റ്റി​ൻ ജ​യിം​സ്, ജി​ബി കെ.​ആ​ർ. നാ​യ​ർ, ടോ​മി ജോ​ർ​ജ്, ആ​ർ.​എ​സ്. നി​മ്മി, ഷാ​ജു മാ​ത്യു, ഷാ​ജി പി. ​ജോ​ർ​ജ്, സ​ന്ദീ​പ് നാ​യ​ർ, ഭാ​സ്‌​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

