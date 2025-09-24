കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ് യോഗംtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക മലയാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന യോഗം ഇന്ദിരാനഗർ ഇ.സി.എയിൽ നടന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സി.വി. പത്മരാജൻ, തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, പി.പി തങ്കച്ചൻ എന്നിവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു.
ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബാംഗ്ലൂർ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്ലാ മേഖലയിലും ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ തോമസ് മണ്ണിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ അരുൺ കുമാർ, മോണ്ടി മാത്യു, നന്ദകുമാർ കൂടത്തിൽ, ഡാനി ജോൺ, ജേക്കബ് മാത്യു, ജോമോൻ ജോർജ്, സിജോ തോമസ്, പ്രേംദാസ്, നിജോമോൻ, ഷാജി ജോർജ്, ജിമ്മി ജോസഫ്, ജസ്റ്റിൻ ജയിംസ്, ജിബി കെ.ആർ. നായർ, ടോമി ജോർജ്, ആർ.എസ്. നിമ്മി, ഷാജു മാത്യു, ഷാജി പി. ജോർജ്, സന്ദീപ് നായർ, ഭാസ്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register