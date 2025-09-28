Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Sept 2025 9:49 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 9:49 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഡി. ​സു​ധീ​ര​ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഫെ​യ്മ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​തി​ഭ​യാ​യ ഡി. ​സു​ധീ​ര​ന് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക​രം​ഗ​ത്ത് അ​ഞ്ച് ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ലേ​റെ​യാ​യി സാ​ഹി​ത്യം, നാ​ട​കം, സം​ഗീ​തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള സു​ധീ​ര​ൻ ക​വി, നാ​ട​ക​കൃ​ത്ത്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, ന​ട​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ണ്. വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് ജാ​ഗ്ര​തി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫെ​യ്മ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ, ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പി. ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

