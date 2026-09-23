കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് കർണാടക നിയമസഭ തള്ളിtext_fields
ബംഗളൂരു: പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് കർണാടക നിയമസഭ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രമേയം പാസാക്കി. റിപ്പോര്ട്ടിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ സര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യം, പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോള് കർണാടകയിലെ പശ്ചിമഘട്ടം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണെന്ന് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം വായിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2026 ജൂലൈ 27ന്, കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഏഴാമത്തെ കരട് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കർണാടകയിലെ 10 ജില്ലകളിലായി 1,449 ഗ്രാമങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏകദേശം 20,668 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി (ഇ.എസ്.എ) കണക്കാക്കി. ഗ്രാമങ്ങളിലെ വനപ്രദേശങ്ങൾ, കൃഷിഭൂമികൾ, തോട്ടങ്ങൾ, വീടുകൾ എന്നിവയും ഇ.എസ്.എ.യുടെ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർവേ നടത്താതെ ഉപഗ്രഹഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിർത്തികൾ നിർണയിച്ചതെന്നും പ്രമേയത്തില് പറയുന്നു.
വനപ്രദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം കൃഷിഭൂമി, തോട്ടങ്ങൾ, വീടുകൾ, പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇ.എസ്.എയുടെ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വീടുകളുടെ നിർമാണം, കുടുംബ സ്വത്ത് വിഭജനം, അനന്തരാവകാശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഉപഗ്രഹ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയതിനാൽ സർവേ നമ്പറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃത്യമായ അതിരുകൾ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇല്ല. ഇ.എസ്.എ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായമോ ബദൽ ഉപജീവന സഹായമോ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഗ്രാമത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് വനപരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതിനാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ നടപടിക്രമമല്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ ഇത് വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രമേയത്തില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജ്ഞാപനത്തിൽ പരാമര്ശിച്ച വനപ്രദേശങ്ങളും മറ്റ് വനപ്രദേശങ്ങളും മാത്രം ഇ.എസ്.എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇതിനകം അംഗീകരിച്ചതോ അനുവദിച്ചതോ ആയവ ഒഴികെയുള്ള കാർഷിക തോട്ടങ്ങൾ, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിയമസഭ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കല്പിത വനങ്ങൾ, ഭൂമി ക്രമപ്പെടുത്തൽ അപ്പീലുകൾ, ജുഡീഷ്യൽ കേസുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർവേ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന അതിരുകൾ, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതികമായി സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങൾ, കാർഷിക പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എന്നിവ ഭൗതികമായി അളക്കുന്നതിനും വേർതിരിക്കുന്നതിനും ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപവത്ക്കരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇ.എസ്.എ ബാധിതരായ കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ബദൽ ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപവത്കരിക്കാനും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർവേ നമ്പറുകളുടെ അളവെടുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തണമെന്ന് പ്രമേയം നിർദേശിക്കുകയും ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കർണാടകക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാറുമായി വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുകയും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
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