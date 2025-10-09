Begin typing your search above and press return to search.
    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൺ ടാ​ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൺ ടാ​ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം
    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ൺ ടാ​ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം, ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ, പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്രം, ടൂ​ർ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ, ഹോം ​സ്റ്റേ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​നം, ബു​ക്കി​ങ്, പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ടൂ​റി​സം, ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

