Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:27 AM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി എ.​ബി.​വി.​പി ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി എ.​ബി.​വി.​പി ച​ട​ങ്ങി​ൽ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ എ.​ബി.​വി.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കി. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഓ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഗീ​ത​മാ​യ ഗ​ണ​ഗീ​തം പാ​ടി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും പാ​ർ​ട്ടി​യെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി പ​ര​മേ​ശ്വ​ര രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. താ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യാ​യ റാ​ണി അ​ബ്ബ​ക്ക​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന മാ​ത്രം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    തു​മ​കൂ​രു​വി​ലെ തി​പ്തൂ​രി​ൽ എ.​ബി.​വി.​പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റാ​ണി അ​ബ്ബ​ക്ക ര​ഥ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ര​ഥ​യാ​ത്ര ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ ത​ന്റെ കാ​ർ അ​തു​വ​ഴി പോ​യ​പ്പോ​ൾ റാ​ണി അ​ബ്ബ​ക്ക​യോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് താ​ൻ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യു​ടെ വാ​ദം.

    തി​പ്തൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ശ​താ​ക്ഷ​രി​യും ത​നി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും കാ​ർ നി​ർ​ത്തി റാ​ണി അ​ബ്ബ​ക്ക​ക്ക് പൂ​ക്ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് തി​രി​ച്ച് കാ​റി​ൽ ക​യ​റി പോ​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​തു ചെ​യ്യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും മ​ര​ണം വ​രെ താ​നൊ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടു​ള്ള ത​ന്റെ ആ​ദ​ർ​ശ​പ​ര​മാ​യ കൂ​റ് ആ​ർ​ക്കും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakametroG parameswarakarnataka home minister
    News Summary - karnataka home minister attend abvp function
    Similar News
    Next Story
    X