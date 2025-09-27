Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    27 Sept 2025 10:21 AM IST
    27 Sept 2025 10:21 AM IST

    ലിം​ഗ നി​ര്‍ണ​യ റാ​ക്കറ്റ്​; സ്ഥിരീകരിച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്

    പെൺകുഞ്ഞാണെന്നറിഞ്ഞ ഗർഭിണി മരുന്ന് നിർത്തിയതായി കണ്ടെത്തൽ
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ലിം​ഗ നി​ര്‍ണ​യ റാ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ലിം​ഗ നി​ര്‍ണ​യ റാ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ സ്ത്രീ ​ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ഗു​ണ്ട്ക​ലി​ല്‍ വെ​ച്ച് ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​ന്റെ ലിം​ഗ നി​ര്‍ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​രു​ന്ന് നി​ർ​ത്തി​യ​താ​യും അ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്ത്രീ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​വ​ള്ളി​യി​ലെ ആ​ശാ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​ർ ലിം​ഗ നി​ര്‍ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ വി​വ​രം മു​തി​ർ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​രാ​ണ് ലിം​ഗ നി​ര്‍ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രീ ​ക​ൺ​സെ​പ്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പ്രീ ​നേ​റ്റ​ൽ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് ടെ​ക്നി​ക്സ് (പി.​സി.​പി.​എ​ൻ.​ഡി.​ടി) സം​സ്ഥാ​ന നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യ ഡോ. ​വി​വേ​ക് ​​ദൊ​രൈ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ത​ന്‍റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യ ഡോ. ​കെ.​വി.​എ​ൻ.​എ​സ്. അ​നി​ൽ കു​മാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു ഡെ​ക്കോ​യ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ ദ​മ്പ​തി​ക​ളോ​ട് യ​ഥാ​ർ​ഥ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് 9,000 രൂ​പ പ​ണ​മാ​യി ന​ൽ​കി. വീ​ണ്ടും ലിം​ഗ​നി​ർ​ണ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ഏ​ജ​ന്റി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ജ​ന്റ് 7,500 രൂ​പ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പി​ന്നീ​ട് ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു പെ​ണ്‍കു​ഞ്ഞാ​ണെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗു​ണ്ട്ക​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഡോ. ​ബേ​ബി വ​ഴി ഗ​ർ​ഭ​ച്ഛി​ദ്രം ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍റി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള പ​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളു​ള്ള ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ് കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

