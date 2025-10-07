ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചാലും പട്ടികജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും; ഉത്തരവിറക്കി കർണാടക സർക്കാർ

ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചാലും പട്ടികജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും; ഉത്തരവിറക്കി കർണാടക സർക്കാർtext_fields
ബംഗളൂരു: ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചാലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പട്ടികജാതി ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ 101 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാകുമെന്ന് സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. കർണാടക പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗ (നിയമനങ്ങളിലെ സംവരണം മുതലായവ) നിയമം, 1990 (ഭേദഗതി) നിയമം, 2024, നിയമങ്ങൾ, 1992 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവ്.
പട്ടികജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളിൽ മത കോളത്തിൽ 'ബുദ്ധമതം' എന്ന് പരാമർശിക്കാൻ ഉത്തരവ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. "അപേക്ഷകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ/സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ/സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രേഖകളിലെ മത കോളത്തിൽ ബുദ്ധമതം ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കും. കർണാടക സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ബോർഡുകളും കോർപറേഷനുകളും/മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും," എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
1990-ൽ എഴുതിയ ഒരു കത്തിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച്, ആ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് പട്ടികജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2013-ൽ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി വകുപ്പ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.
2016-ൽ, ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്ന പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് പട്ടികജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ വീണ്ടും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വ്യക്തതയും ഉചിതമായ ഉത്തരവും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിൽ മുസ്ലിംകൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, സിഖുകാർ, പാഴ്സികൾ, ജൈനന്മാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ബുദ്ധമതക്കാരും മതന്യൂനപക്ഷ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
