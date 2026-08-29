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    Metro
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 7:21 AM IST

    അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തി​യ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ 'സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു': മ​ന്ത്രി പ്ര​ള്‍ഹാ​ദ് ജോ​ഷി

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    അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തി​യ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു: മ​ന്ത്രി പ്ര​ള്‍ഹാ​ദ് ജോ​ഷി
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    മ​ന്ത്രി പ്ര​ള്‍ഹാ​ദ് ജോ​ഷി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ണാ​താ​യ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പ്ര​ള്‍‍ഹാ​ദ് ജോ​ഷി.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഗ്യാ​നേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ഗാം​ഗ്‌​വ​റി​നെ കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഓ​ഫി​സ​ർ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ് പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഗാം​ഗ്‌​വ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മീ​ഷ​നി​ൽ (കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി) പ​രീ​ക്ഷാ ക​ൺ​ട്രോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഗാ​ങ്‌​വ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​യും ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും ഇ.​ഡി​യോ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റോ (സി.​ഐ.​ഡി) അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​ത് കെ.​പി.​എ​സ്‌.​സി അ​ഴി​മ​തി​യി​ല്‍ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന ഭ​യം കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും ജോ​ഷി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22 നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. കു​ടും​ബ കാ​ര്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശി​ലാ​ണ് എ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു വ​ന്നി​രു​ന്നു.

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    TAGS:ias officerMinisterkarnataka governmentPralhad Joshicorruption
    News Summary - Karnataka Govt 'Protecting' Corrupt IAS Officer: Joshi
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