Madhyamam
    29 Oct 2025 10:55 AM IST
    29 Oct 2025 10:55 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ൽ ഇ​ര​ട്ട​ത്തു​ര​ങ്ക റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ര​ട്ട​ത്തു​ര​ങ്ക പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഡോ. ​ആ​ദി​കേ​ശ​വ​ലു ര​വീ​ന്ദ്ര, പ്ര​കാ​ശ് ബെ​ല​വാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ഭു ബ​ഖ്രു, ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എം. പൂ​നാ​ച്ച എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​രാ​ഞ്ഞ​ത്.

    മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വോ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വോ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ശ​ശി കി​ര​ൺ ഷെ​ട്ടി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ഹെ​ബ്ബാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 19,000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഇ​ര​ട്ട​ത്തു​ര​ങ്ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​ഘാ​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ 2024ലെ ​ക​ത്തും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

