Madhyamam
    Metro
    4 Sept 2025 7:07 AM IST
    4 Sept 2025 7:07 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 400 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സീ​റ്റ് കൂ​ടി

    ജെ.​ജി.​എം.​എം.​എം.​സി ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കും 50 അ​ധി​ക സീ​റ്റ്
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 400 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സീ​റ്റ് കൂ​ടി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​ക്ക് 400 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ​കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എം.​സി) തീ​രു​മാ​നം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ന് അ​ധി​ക സീ​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ എ​ട്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 50 വീ​തം അ​ധി​ക സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​റ്റ് ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് എ​ൻ.​എം.​സി തീ​രു​മാ​നം.

    15 മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന വേ​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ബെ​ള​ഗാ​വി, ചി​ക്ക​ബ​ല്ലാ​പൂ​ർ, ഗു​ൽ​ബ​ർ​ഗ (ക​ല​ബു​റ​ഗി), ഹാ​സ​ൻ, മൈ​സൂ​രു, റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്കും ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലെ ജെ.​ജി.​എം.​എം.​എം.​സി ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കു​മാ​ണ് 50 വീ​തം അ​ധി​ക സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി​ദ​ർ, ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ, ഗ​ദ​ക്, കാ​ർ​വാ​ർ, കൊ​പ്പാ​ൽ, മാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ എ​ൻ.​എം.​സി ത​ള്ളി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്.

    ഹാ​സ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്പേ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്ക് 100 സീ​റ്റ് വീ​ത​മാ​ണ് അ​ധി​കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ക്ക് 50 സീ​റ്റ് വീ​തം മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ൾ പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​രീ​ക്ഷാ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഇ.​എ) അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടാം ചോ​യ്സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും കോ​ഴ്സ് ഫീ ​അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്നാം ചോ​യ്സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും കോ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​ഇ.​എ എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ച്ച്. പ്ര​സ​ന്ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    medical seat karnadaka Bangalore News
    News Summary - Karnataka Govt. 400 additional medical seats allowed in medical colleges
