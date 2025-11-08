Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 8 Nov 2025 11:35 AM IST
    date_range 8 Nov 2025 11:35 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് ന​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് ന​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2025-2030 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് ന​യം ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഉ​ട​നീ​ളം 25,000 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. 10,000 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് പു​റ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​നാ​യി 518.27 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കും. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ബ്ലോ​ക് ചെ​യി​ൻ, ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, മ​റ്റ് ഡീ​പ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് മേ​ഖ​ല വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​യ​മ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 18,000 അം​ഗീ​കൃ​ത സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് ഇ​ൻ​കു​ബേ​ഷ​നും ആ​ക്സി​ല​റേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും. ബി​യോ​ണ്ട് ബം​ഗ​ളൂ​രു ക്ല​സ്റ്റ​ർ സീ​ഡ് ഫ​ണ്ട് മു​ഖേ​ന ചെ​റി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ല​ധ​നം, മെ​ന്റ​ർ​ഷി​പ്, നി​ക്ഷേ​പ​ക ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം എ​ലി​വേ​റ്റ് ബി​യോ​ണ്ട് ബം​ഗ​ളൂ​രു ട​യ​ർ-2, ട​യ​ർ-3 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​രം​ഭ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 500 കോ​ടി​യു​ടെ ‘ഫ​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഫ​ണ്ട്’ ന​യ​വും മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മൈ​സൂ​ർ, മം​ഗ​ളൂ​രു, തു​മ​കൂ​രു, ഹു​ബ്ബ​ള്ളി-​ധാ​ർ​വാ​ഡ്, ക​ല​ബു​റ​ഗി, ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രോ​ത്ത് ലാ​ബു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ന​വീ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

