കർണാടക പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 17 May 2026 7:41 AM IST
Updated Ondate_range 17 May 2026 7:41 AM IST
കർണാടക പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Karnataka expatriate Congress leaders shared their joy
ബംഗളൂരു: കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി. സതീശൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് കർണാടക പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. പത്തുവർഷത്തെ പിണറായി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട കേരളത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കളെ യോഗം അഭിനന്ദിച്ചു.
പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. സത്യൻ പുത്തൂർ, ജെയ്സൺ ലുക്കോസ്, സുമേഷ് എബ്രഹാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബെന്നി ജോസഫ്, സുഭാഷ്, ആഷ്ലിൻ, സുനിൽ, ജയദേവൻ, ജിജു ജോസ്, സജി ഭാസ്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.ഫ് കർണാടകയുമായി സഹകരിച്ച് 4000 ത്തോളം വോട്ടർമാരെയാണ് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story