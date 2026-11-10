Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അ​ള​വി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ഥ​നോ​ൾ വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കും -കർണാടക ​മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ള​വി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ഥ​നോ​ൾ വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കും -കർണാടക ​മന്ത്രി
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ (ഒ.​എം.​സി) പെ​ട്രോ​ളി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭ​ക്ഷ്യ, സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​കാ​ര്യ, ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി മ​ന്ത്രി റി​സ്വാ​ൻ അ​ർ​ഷാ​ദ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഴ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച പെ​ട്രോ​ൾ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ഥ​നോ​ൾ മി​ശ്രി​തം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും ചി​ല സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ൽ 31.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പെ​ട്രോ​ളി​ല്‍ 20 ശ​ത​മാ​നം എ​ഥ​നോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ക​ല​ർ​ത്തൂ എ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ശ്ചി​ത സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​ര​ണ-​പ​രി​ശോ​ധ​നാ രീ​തി​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ മ​ന്ത്രി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച 63 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ എ​ഥ​നോ​ൾ അ​ള​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​യോ​ജ്യ​ത അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ 10, ​ഇ 20, ഇ 30, ​പ​രി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ പെ​ട്രോ​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ള​വി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ര്‍ത്തി​യ പെ​ട്രോ​ള്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ മേ​ൽ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ചി​ല പെ​ട്രോ​ൾ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം എ​ന്ന എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വാ​ദം അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. എ​ഥ​നോ​ൾ മി​ശ്രി​തം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് പെ​ട്രോ​ളി​യം ഡീ​ല​ർ​മാ​ര​ല്ലെ​ന്നും ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​ന്ത്രി​ത​വും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡു​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഥ​നോ​ള്‍ മി​ശ്രി​തം ക​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കോ ഡീ​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കോ യാ​തൊ​രു പ​ങ്കു​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​ര​ണ രീ​തി​യെ​യും സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2005ലെ ​മോ​ട്ടോ​ർ സ്പി​രി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് ഡി​സ​ൽ ഓ​ര്‍ഡ​ര്‍ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദ്യം സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ന്‍.​എ.​ബി.​എ​ല്‍ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​മു​ള്ള തേ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​നം 63 സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​വി​ധ എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സാ​മ്പി​ളു​ക​ളി​ലെ എ​ഥ​നോ​ൾ മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ശ​ത​മാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 77,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ലാ​ഭം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. എ​ഥ​നോ​ൾ ക​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഇ​ന്ധ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ണ്ണ വി​പ​ണ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണം. എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സ്വ​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല​ല്ല സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും എ​ഥ​നോ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ അം​ഗീ​കൃ​ത മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ മു​ഖേ​ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​ട​ർ​ന്നും പോ​രാ​ടു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Karnataka Ethanol Blend Probe
    Next Story
    X