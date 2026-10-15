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    കർണാടകയിൽ വ​ര​ൾ​ച്ച ബാ​ധി​ത താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 226 ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തി

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    കർണാടകയിൽ വ​ര​ൾ​ച്ച ബാ​ധി​ത താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 226 ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തി
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     ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ വ​ര​ൾ​ച്ച ബാ​ധി​ത താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 226 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വ​ര​ൾ​ച്ചാ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സം തേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ട്ടാ​കെ​യു​ള്ള വ​ര​ൾ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്തി​മ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു ആ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തു​താ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട്-​ട്രൂ​ത്തി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ട്രി​ഗ​ർ-1 മാ​ന​ദ​ണ്ഡം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​യെ ഗ്രൗ​ണ്ട്-​ട്രൂ​ത്തി​ങ്ങി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ നി​ധി (എ​ൻ‌.​ഡി‌.​ആ​ർ‌.​എ​ഫ്) മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മൊ​ത്തം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ ന​ഷ്ട​വും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​വും നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം 18,000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​ര​ൾ​ച്ചാ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 226 താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം വ​ര​ൾ​ച്ചാ ബാ​ധി​ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ൾ വ​ര​ള്‍ച്ച ബാ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ ന​ഷ്ടം ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ര​ൾ​ച്ചാ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​ത്തി​നാ​യി എ​ൻ‌.​ഡി.‌​ആ​ർ‌.​എ​ഫ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് താ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്തി​മ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം ത​യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ചി​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Karnataka Declares 226 Taluks as Drought-Affected
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