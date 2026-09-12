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    അ​ന​ധി​കൃ​ത തോ​ക്കു​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

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    അ​ന​ധി​കൃ​ത തോ​ക്കു​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ന്‍ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച തോ​ക്കു​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന​കം സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ.

    നി​ര്‍ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​നം വ​കു​പ്പ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഭ​വ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ദേ​ശീ​യ വ​ന ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നം - 2026' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    തോ​ക്കു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​വ​ശം വ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. സ്വ​യം ര​ക്ഷാ​ര്‍ഥം തോ​ക്കു​ക​ള്‍ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ആ​യു​ധ​വും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ന​ത്തെ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ശി​വ​കു​മാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. വ​നം വ​കു​പ്പി​ലെ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലൈ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള അ​ല​വ​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥ​ന ല​ഭി​ച്ച​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ശം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​രെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക്കു​ള്ളി​ലെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Karnataka Chief Minister sets a deadline to surrender illegal guns
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