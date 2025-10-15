Begin typing your search above and press return to search.
    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ​യും ശി​വ​കു​മാ​റി​​ന്റെ​യും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ജ ബോം​ബ് ഭീ​ഷ​ണി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​ടെ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​​ന്റെ​യും വീ​ടു​ക​ൾ ബോം​ബ് വെ​ച്ച് ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. ഭീ​ഷ​ണി വ്യാ​ജ​മെ​ന്നും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രാ​ളു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ.​ഡി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നാ​ല് ആ​ർ‌.​ഡി‌.​എ​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ഐ‌.​ഇ.​ഡി​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ഡി.​ജി.​പി​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മ​ഗ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി വ്യാ​ജ​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഹാ​ല​സൂ​രു ഗേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ്യാ​ജ​ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:SiddaramaiahBengaluru NewsDK Shivakumarhoax bomb threat
