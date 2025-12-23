Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:44 AM IST

    മലയാളം മിഷന്‍ പഠനോത്സവം; നൂറുശതമാനം വിജയവുമായി കര്‍ണാടക ചാപ്റ്റര്‍

    മലയാളം മിഷന്‍ പഠനോത്സവം; നൂറുശതമാനം വിജയവുമായി കര്‍ണാടക ചാപ്റ്റര്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​വം​ബ​റി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ പ​ഠ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ല്‍നി​ന്ന്​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും വി​ജ​യി​ച്ചു. 318 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ര്‍ഷം പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​ത്. ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​യി​ല്‍ 87 പേ​ര്‍ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി. ശ്രീ​ബാ​ല 100ല്‍ 99 ​മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി. സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​യി​ല്‍ 50 പേ​ര്‍ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി. ജെ. ​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി 99 മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി. ആ​മ്പ​ലി​ല്‍ ആ​റു​പേ​ര്‍ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി. എ​സ്. നി​ര​ഞ്ജ​ന, അ​ഥ​ര്‍വ് എം. ​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ 98 മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി. ആ​മ്പ​ല്‍ ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി​യി​ല്‍ ഏ​ഴു​പേ​ര്‍ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി. നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി​യി​ല്‍ മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ എ ​പ്ല​സ് നേ​ടി. ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​റി​ല്‍നി​ന്ന്​ 204 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, 80 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, 13 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​മ്പ​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി. 50 ഓ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    മൈ​സൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ 37 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന, 21 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി, 21 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, 10 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​മ്പ​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്ന്​ ആ​മ്പ​ല്‍ ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി ഒ​മ്പ​ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി ഒ​മ്പ​ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി ഒ​രു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യും എ​ഴു​തി. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ജി​ത്ത് തോ​മ​സ്, അ​ന്ന കെ. ​അ​ല​ക്സ്, ക്രി​സ് ജോ​ണ്‍ തോ​മ​സ്, സി​റി​ല്‍ കെ. ​അ​ല​ക്സ്, ഡാ​നു മ​നു തോ​മ​സ്, യൂ​നി​സ് സാ​റ സാം, ​ജോ അ​ന്ന കോ​ശി മാ​ത്യു, ദി​വ്യ മ​ത്താ​യി, മാ​ണി ഫി​ലി​പ്പ് ബെ​ഞ്ച​മി​ന്‍, രൂ​ത്ത് റോ​ബി​ന്‍, സാ​ജ​ന്‍ മ​ത്താ​യി, സാ​റ സ​ഖ​റി​യ എ​ന്നീ 12 പേ​ര്‍ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന​യി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചു. കോ​ക് ടൗ​ണ്‍ നി​വാ​സി​യാ​യ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മാ​ണി എ​ച്ച്.​എ.​എ​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ മു​തി​ര്‍ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി. 100ല്‍ 94 ​മാ​ര്‍ക്കാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ടി​യ​ത്.

    മാ​ണി​യു​ടെ കൂ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ അ​ജി​ത്ത് തോ​മ​സ് (91 മാ​ർ​ക്ക്), അ​ന്ന കെ. ​അ​ല​ക്സ് (92), ക്രി​സ് ജോ​ണ്‍ തോ​മ​സ് (87), സി​റി​ല്‍ കെ. ​അ​ല​ക്സ് (93), ഡാ​നു മ​നു തോ​മ​സ് (87), യൂ​നി​സ് സാ​റ സാം (76), ​ജോ അ​ന്ന കോ​ശി മാ​ത്യു( 93), ദി​വ്യ മ​ത്താ​യി (90), രൂ​ത്ത് റോ​ബി​ന്‍ (87), സാ​ജ​ന്‍ മ​ത്താ​യി (91), സാ​റ സ​ഖ​റി​യ (90) എ​ന്നി​വ​രും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ഈ​സ്റ്റ് മാ​ര്‍ത്തോ​മ ച​ര്‍ച്ചി​ലെ ഷി​ബു അ​ല​ക്സ്, ജോ​ളി വ​ര്‍ഗീ​സ്, കെ.​ഒ. സാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​തി​ര്‍ന്ന ത​ല​മു​റ വി​ജ​യം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

