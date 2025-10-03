Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:09 AM IST

    വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി​യും ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യും ​ആഘോഷിച്ചു

    വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി​യും ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യും ​ആഘോഷിച്ചു
    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​യി​ൽ മാ​ല ചാ​ർ​ത്തു​ന്നു

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ ബാ​ന​സ​വാ​ടി ഹ​ൽ​ഖ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സ​ങ്ക​ൽ​പ് ഇ​ന്ത്യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി.

    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ ബാ​ന​സ​വാ​ടി ഹ​ൽ​ഖ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സ​ങ്ക​ൽ​പ് ഇ​ന്ത്യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ്ര​വാ​ച​ക സ​ന്ദേ​ശം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. 27ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു. ഹ​ൽ​ഖ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​റ​ഫാ​ത്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ജോ​ർ​ജ്, ഉ​മ്മ​ർ, ഷാ​നി​ത് തെ​ക്ക​യി​ൽ, ഷം​സീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, എം. ​ഷി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം വി​ദ്യാ​രം​ഭം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മാ​ഗ​ഡി റോ​ഡ് ശാ​ഖ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​രം​ഭം ന​ട​ത്തി. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി​ക​ളാ​യ ബ്രി​ജി കെ​ട്ടി​യും അ​നി​ത ച​ന്ദ്രോ​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​രു​പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം പ​ക​ർ​ന്നു. ശാ​ഖ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​രി​ലാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മാ​ഗ​ഡി റോ​ഡ് ശാ​ഖ​ വി​ദ്യാ​രം​ഭ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ജെ. ബൈ​ജു, ശാ​ഖ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ധീ​ർ​കു​മാ​ർ, മെ​ൽ​വി​ൻ മൈ​ക്കി​ൾ, അ​ജി​മോ​ൻ, അ​ജി​ത് കെ. ​നാ​യ​ർ, സി​നി​മോ​ൾ, അ​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പു​സ്ത​ക പൂ​ജ​

    ബം​ഗ​ളൂ​​രു: കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ന്നം മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​സ്ത​ക പൂ​ജ​യും സ​ർ​വൈ​ശ്വ​ര്യ പൂ​ജ​യും ഭ​ജ​ന​യും ന​ട​ന്നു. സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ർ നാ​യ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷ​ക്കീ​ല റാ​ണി, ഹെ​ഡ് മി​സ്ട്ര​സ് ജോ​യ്സി എ​ന്നി​വ​ർ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി. ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്കൂ​ളും പ​രി​സ​ര​വും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ന്നം മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ആ​ഘോ​ഷം

    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​ജി. റോ​ഡി​ലു​ള്ള ഗാ​ന്ധി സ്‌​മൃ​തി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം കെ.​എം.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ ഗാ​ന്ധി​ജി, ലാ​ൽ​ബ​ഹാ​ദൂ​ർ ശാ​സ്ത്രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും കെ.​എം.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ കൂ​ട​ത്തി​ൽ, ഡാ​നി ജോ​ൺ, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, ഷാ​ജി ജോ​ർ​ജ്, രാ​ജീ​വ​ൻ ക​ള​രി​ക്ക​ൽ, ആ​ർ.​എ​സ്. നി​മ്മി, എം.​കെ. ര​മേ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി സ്‌​മൃ​തി​മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​മ​ന്ദി​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി പൂ​ജ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഗാ​ന്ധി പ്ര​തി​മ​യി​ൽ ഹാ​ര​മ​ണി​യി​ക്കു​ന്നു

    വി​വേ​ക് ന​ഗ​ർ ദു​ർ​ഗ ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യ ദ​ശ​മി പൂ​ജ​ക​ളി​ൽ ഡി.​ജി.​പി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര റാ​വു പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ. മ​നോ​ജ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ പൂ​ജാ​രി, പ്രേം ​ശാ​ന്തി, ന​ടി സൗ​ന്ദ​ര്യ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    TAGS:Karnatakagandhi jayantimetro newsVijayadashmi
    News Summary - karnataka celebrated vijayadashami and gandhi jayanthi
