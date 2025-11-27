Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം:...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 8:17 AM IST

    മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം: പ​ന്ത് വ​രു​മ്പോ​ൾ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാം -സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​സ​ഭ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​യി
    മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം: പ​ന്ത് വ​രു​മ്പോ​ൾ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാം -സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ‘പ​ന്ത് വ​രു​മ്പോ​ൾ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യാം’ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ താ​ൻ മ​ന്ത്രി​യാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഇ​ങ്ങ​നെ. 2013ലെ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു മം​ഗ​ളൂ​രു എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ ഖാ​ദ​ർ. ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത​മാ​സം എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 19 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖാ​ദ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു നി​യു​ക്ത സ്ഥ​ല​വും നീ​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​ഷ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​റി​യ അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ബി​ല്ലു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യാ​ർ​ഥം ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന. ആ​റ് ബി​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ‘ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ​പോ​ലും അ​ർ​ഹ​മ​ല്ല’ എ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ത്യം എ​പ്പോ​ഴും രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ ആ​രും രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​സാ​ജ് ചെ​യ​റി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള വി​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ഖാ​ദ​ർ, ക​മ്പ​നി​ത​ന്നെ ചെ​യ​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും പ​ഠി​ക്ക​ട്ടെ. ആ​രെ​ങ്കി​ലും പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ത​നി​ക്ക് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു പ്ര​ശ്നം ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ താ​ൻ ച​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കും. സ്പീ​ക്ക​റാ​യ ശേ​ഷം താ​ൻ ‘രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചാ​ന​ൽ’ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ചാ​ന​ൽ’ വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഖാ​ദ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karnataka cabinetcabinet reshuffleBengaluru NewsSpeaker U.T. Khader
    News Summary - Karnataka Cabinet Reshuffle; Speaker U.T. Khader
    Similar News
    Next Story
    X