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    Metro
    Posted On
    date_range 28 July 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 9:49 AM IST

    കര്‍ണാടക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ക​സ​നം ഈ ​ആ​ഴ്ച തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

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    കര്‍ണാടക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ക​സ​നം ഈ ​ആ​ഴ്ച തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
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    ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി​ ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ വി​ക​സ​നം ഈ ​ആ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ.

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് ഹൗ​സി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി​മാ​രു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. മെ​ക്കേ​ദാ​ട്ടു, മ​ഹാ​ദാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ലെ ​​സ്ഥി​തി, മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന കു​ടി​വെ​ള്ള, ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ഒ​രു അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി.

    മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി, ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ടി. ബി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര, ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ കെ. ​ശ​ശി കി​ര​ൺ ഷെ​ട്ടി, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ നി​യ​മ​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളും പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഡി.​കെ ശി​വ​കു​മാ​ര്‍ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​ല​വി​ലെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​തൃ​പ്ത​രാ​യ​വ​രും ഏ​റെ​യു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ശി​വ​കു​മാ​റി​നും ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡി​നും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ജോ​ലി​യാ​ണ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യാ​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഒ​രു സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് ചി​ല പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

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    TAGS:KarnatakaSiddaramaiahCabinet Expansion
    News Summary - Karnataka Cabinet Expansion Decision This Week
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