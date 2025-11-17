Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനേ​തൃ​മാ​റ്റ​മി​ല്ല;...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:47 AM IST

    നേ​തൃ​മാ​റ്റ​മി​ല്ല; മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന മാ​ത്രം -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡും തീ​രു​മാ​നി​ക്കും
    നേ​തൃ​മാ​റ്റ​മി​ല്ല; മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന മാ​ത്രം -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​കൂ എ​ന്നും നേ​തൃ​മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​തൃ​മാ​റ്റ​വും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യി ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡും തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ നേ​തൃ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡും അ​ത് ചെ​യ്യും. ത​നി​ക്ക് ഇ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ലെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി സ​തീ​ഷ് ജാ​ർ​ക്കി​ഹോ​ളി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പാ​ർ​ട്ടി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡു​മാ​യി എ​ന്ത് ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ അ​റി​യൂ. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ന്ന​ത​ർ​ക്കും വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജാ​ർ​ക്കി​ഹോ​ളി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cabinet reshufflekarnadakaDr. G ParameshwaraBangalore News
    News Summary - Karnadaka home minister about Cabinet reshuffle
    Similar News
    Next Story
    X