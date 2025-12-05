Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    5 Dec 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 11:07 AM IST

    കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​ക്കൊ​പ്പം യു​ക്തി​സ​ഹ മ​നോ​ഭാ​വ​വും വ​ള​ര​ണം -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​ക്കൊ​പ്പം യു​ക്തി​സ​ഹ മ​നോ​ഭാ​വ​വും വ​ള​ര​ണം -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​ക്കൊ​പ്പം യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യ ചി​ന്ത​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ മ​നോ​ഭാ​വ​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു ന​ടു​പ്പ​ട​വി​ലെ പേ​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യി​ൽ പേ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ എ.​ഐ. ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യാ​ൽ മാ​ത്രം പോ​രാ. നി​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടും എ​ല്ലാ​റ്റി​നും വി​ധി​യെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് ഒ​രു മൂ​ല്യ​വു​മി​ല്ല. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യം വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ നി​ര​വ​ധി മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജാ​തി​ക​ളു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ​ത്തി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണം. ജാ​തി വി​വേ​ച​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച് 79 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​വും യു​ക്തി​ബോ​ധ​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ ചി​ന്ത​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വു​മി​ല്ല. സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മ​ത്വ​വും പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മ​ൾ​ട്ടി ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി ഹ​ബ്ബാ​യി​ട്ടാ​ണ് പേ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ എ.​ഐ ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് സ്റ്റ​ഡീ​സ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വ​ർ​ത്ത​ന ഗ​വേ​ഷ​ണം, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ് വി​ക​സ​നം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, വ്യ​വ​സാ​യം, സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഒ​രു സ​മ​ർ​പ്പി​ത ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഗ​വേ​ഷ​ണ -ന​വീ​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പേ​സ് ട്രൈ​ഡ് പാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധം, നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത, ഗ്രാ​മീ​ണ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, യു​വ​ജ​ന​ക്ഷേ​മം, സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഔ​ട്ട്റീ​ച് സം​രം​ഭ​മാ​യ പേ​സ് കെ​യേ​ഴ്‌​സ് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പാ​ത​ക​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ​ക്ഷ​മ​ത പ​രി​ശീ​ല​നം, സോ​ഫ്റ്റ്-​സ്കി​ൽ വി​ക​സ​നം, ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റ് പി​ന്തു​ണ, ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് എ​ന്നി​വ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പേ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​രി​യ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഭ​വ​ന, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ബി.​സെ​ഡ്. സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഖാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, മ​റ്റു കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പേ​സ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​രീ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ല​ത്തീ​ഫ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സു​ബൈ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, യേ​ന​പ്പൊ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ.​വൈ.​അ​ബ്ദു​ല്ല കു​ഞ്ഞി, പി.​എ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി, കെ.​അ​ഹ്മ​ദ് കു​ട്ടി, അ​സീ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​എം. ഹ​നീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

