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    Metro
    Posted On
    date_range 11 July 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 9:54 AM IST

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഓരോ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നും ഒ​രു കോ​ടി വീതം അ​നു​വ​ദി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

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    കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഓരോ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നും ഒ​രു കോ​ടി വീതം അ​നു​വ​ദി​ക്കും -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​രോ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നും ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സു​വ​ർ​ണ വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ബെ​ള​ഗാ​വി ഡി​വി​ഷ​ന്‍റെ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കി​ത്തൂ​രി​ല്‍ മ​ഴ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മൊ​ത്ത​ത്തി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​യേ​ക്കാ​ള്‍ കു​റ​വാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും

    വി​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം.

    ജ​ല​സേ​ച​ന​ത്തി​ന് ക്ഷാ​മം വ​ന്നാ​ലും കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ർ​മ്മ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വ​ളം ല​ഭ്യ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​രും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ളൂ. വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്റ്റോ​ക്ക് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ന്‍ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടി​വെ​ള്ള, ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 60 ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ല​വി​ല്‍ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ല്‍ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട​രു​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ അ​തോ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:karnadakaD.K SIVAKUMARdrinking water projectBangalore News
    News Summary - karnadaka chief minister announces fund to drinking water
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