Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:04 AM IST

    കരാവലി ഉത്സവ്; ഡി​സം​ബ​ർ 20 - ജ​നു​വ​രി നാ​ലു വ​രെ

    കരാവലി ഉത്സവ്; ഡി​സം​ബ​ർ 20 - ജ​നു​വ​രി നാ​ലു വ​രെ
    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​ച്ച്‌.​വി. ദ​ർ​ശ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ല ഭരണകൂടം തദ്ദേശ സംഘടനകളുമായും അസോസിയേഷനുകളുമായും സഹകരിച്ച് ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജനുവരി നാലു വരെ ‘കരാവലി ഉത്സവ് 2025-26’സാംസ്കാരിക, കായിക, വിനോദ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ കന്നട ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ എച്ച്.വി. ദർശൻ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കരാവലി ഉത്സവ് ഗ്രൗണ്ട്, കദ്രി പാർക്ക്, നഗരത്തിലെ ബീച്ചുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിപാടി.

    20ന് കരാവലി ഉത്സവ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിയമസഭ സ്പീക്കർ യു.ടി. ഖാദർ, ജില്ല ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടുറാവു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സി.ഇ.ഒ ഡോ. നരവ്‌ഡെ വിനായക് കരബാരി, ഡി.സി.പി മിഥുൻ എച്ച്.എൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    • ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​മ്യൂ​സ്‌​മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ
    • എ​ല്ലാ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​നം.
    • ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന്, നാ​ല് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സി​നി​മ രം​ഗ​ത്തെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ‘സം​ഗീ​ത രാ​ത്രി’​പ​ന​മ്പൂ​ർ, ത​ണ്ണീ​ർ​ബാ​വി, ശ​ശി​ഹി​ത്‌​ലു ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും
    News Summary - Karavali Utsav; December 20 - January 4
