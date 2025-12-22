Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Dec 2025 7:12 AM IST
    ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങി

    ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങി
    ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വം മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ ഗ്രാ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. മം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​മാ​യ ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വം 2025-26 ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ഉ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​ദ​വ്യാ​സ് കാ​മ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ, എം.​എ​ൽ.​സി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് ഭ​ണ്ഡാ​രി, ഇ​വാ​ൻ ഡി​സൂ​സ, മെ​സ്കോം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ക​രാ​വ​ലി വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ, ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ മ​മ​ത ഗാ​ട്ടി, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ക്കോ-​ടൂ​റി​സം ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ഷാ​ലെ​റ്റ് ല​വീ​ന പി​ന്റോ, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന സീ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ലാ​വ​ണ്യ ബ​ല്ലാ​ൽ, അ​രേ ഭാ​ഷാ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ദാ​ന​ന്ദ മാ​വ്ജി, ഗാ​നി​ഗ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ശ്വാ​സ് കു​മാ​ർ ദാ​സ്, സം​സ്ഥാ​ന ലേ​ബ​ർ മി​നി​മം വേ​ത​ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ക ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​എം. ഷ​ഹീ​ദ്, മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ന​ർ​വാ​ഡെ വി​നാ​യ​ക് ക​ർ​ഭാ​രി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ആ​ന്റ​ണി മ​രി​യ​പ്പ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദ​ർ​ശ​ൻ എ​ച്ച്.​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ രാ​ജു കെ. ​സ്വാ​ഗ​ത​വും മം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ര​വി​ച​ന്ദ്ര നാ​യ​ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

