Madhyamam
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 8:42 AM IST

    ക​ർ​ണൂ​ൽ ബ​സ് ദു​ര​ന്തം; കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സു​ര​ക്ഷാ ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ക​ർ​ണൂ​ൽ ബ​സ് ദു​ര​ന്തം; കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സു​ര​ക്ഷാ ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ബ​സു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണൂ​ൽ ബ​സ് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി സു​ര​ക്ഷാ ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ക​ർ​ണൂ​ലി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ്ലീ​പ്പ​ർ ബ​സ് ബൈ​ക്കി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് 20 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. മൈ​സൂ​രു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മൈ​സൂ​രു, മാ​ണ്ഡ്യ, ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ, കു​ട​ക്, ഹാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ള​റു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ചീ​ഫ് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ് സു​ര​ക്ഷ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​നാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. എ​ല്ലാ ബ​സു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണം. ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം. ഓ​ഡി​റ്റ് സ​മ​യ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ഓ​രോ ഡി​പ്പോ​യി​ലും ഒ​രു ഡി​പ്പോ മാ​നേ​ജ​ർ, ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ, മൂ​ന്ന് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ഡി​റ്റ് ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വാ​തി​ലു​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ജ​ന​ലു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ൽ ബ്രേ​ക്ക​റു​ക​ൾ, ഫ​യ​ർ ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ എ​ൻ​ജി​ൻ ഓ​യി​ൽ, ഡീ​സ​ൽ ചോ​ർ​ച്ച, ബാ​റ്റ​റി കേ​ബി​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ന്ന കേ​ബി​ളു​ക​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കും. ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഓ​ഡി​റ്റ് മൂ​ന്നോ നാ​ലോ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ഓ​ഡി​റ്റി​നു​ശേ​ഷം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും ന​ട​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​ഗ്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

