    23 Jan 2026 9:57 AM IST
    23 Jan 2026 9:58 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ഭ വി​ട്ടു

    പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യെ അ​പ​മാ​നി​ച്ചെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ഭ വി​ട്ടു
    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​വു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ത​വാ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ലോ​ട്ട് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന് വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​തി​നു​ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​സം​ഗം വാ​യി​ക്കാ​തെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ‘നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ എ​നി​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, ഭൗ​തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​ഗ​ത ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ജ​യ് ഹി​ന്ദ്. ജ​യ് ക​ർ​ണാ​ട​ക’ -ഇ​ത്ര​യു​മാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വാ​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ദീ​ർ​ഘ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നു പ​ക​രം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ്വ​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കു​റി​പ്പാ​ണ് വാ​യി​ച്ച​ത്.

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ 11 ഖ​ണ്ഡി​ക​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട​കീ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ്വ​ന്തം പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വാ​ച​കം വാ​യി​ച്ച​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യെ അ​പ​മാ​നി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ർ​ട്ടി​യും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളും ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കും. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പാ​വ​യെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് അ​റി​യി​ക്കും -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bangalore NewsLatest News
    News Summary - karandaka governer stepped out from assembly by avoiding speech
