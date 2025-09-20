Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    20 Sept 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 10:57 AM IST

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​​രു​വി​ൽ മ​രി​ച്ചു

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​​രു​വി​ൽ മ​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ചു. പു​തി​യ​തെ​രു വ​ള​പ​ട്ട​ണം മ​ന്ന മൂ​പ്പ​ൻ​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി ബൈ​ത്ത​ന്നൂ​ർ പ​രേ​ത​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ.​ടി​യു​ടെ മ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റാ​ണ് (69) മ​രി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​യോ​ള​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. മാ​താ​വ്: ബീ​ഫാ​ത്തു. ഭാ​ര്യ: കു​ഞ്ഞാ​മി​ന. മ​ക്ക​ൾ: യ​ഹ്‌​യ, ഹാ​റൂ​ൺ മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, വാ​ഹി​ദ, അ​ർ​ഷി​ദ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹാ​രി​സ് മൗ​ല​വി ഖ​ത്ത​ർ, ഉ​മ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ഇ​ല്യാ​സ്, ആ​യി​ഷ.

