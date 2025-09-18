Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ത​ട്ടി മ​രി​ച്ചു

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ത​ട്ടി മ​രി​ച്ചു
    പ്ര​തീ​ഷ് ബാ​ബു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ത്തി​ക്ക​രെ അ​യ്യ​പ്പ ബേ​ക്ക​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ണൂ​ർ കു​ടു​ക്കി മൊ​ട്ട ഏ​ച്ചൂ​ർ കോ​ട്ടം റോ​ഡ് പു​തു​ശ്ശേ​രി പ​ങ്ക​ജ് വി​ലാ​സി​ൽ ചാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ​യും പി. ​പാ​ർ​വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ പ്ര​തീ​ഷ് ബാ​ബു (55) ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ത​ട്ടി മ​രി​ച്ചു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ര ഗോ​കു​ല ഏ​രി​യ​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഭാ​ര്യ: സി.​പി. ബേ​ബി. മ​ക്ക​ൾ: വ​രു​ൺ ബാ​ബു, ബേ​ബി വ​ർ​ണ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: വി​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, പു​ഷ്പ​ജ (റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പി​ക മു​ണ്ടേ​രി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ യു.​പി സ്കൂ​ൾ), വി​ശാ​ലാ​ക്ഷി, വ​സ​ന്ത​കു​മാ​രി, പ​രേ​ത​രാ​യ ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, പ​ങ്ക​ജ​വ​ല്ലി, പ്രേ​മ​ജ.

