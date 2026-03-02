Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 2 March 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 9:02 AM IST

    അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ ക​ന്ന​ഡി​ഗ​രെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കും-​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ന്ന​ഡി​ഗ​രെ ഒ​രു പ്ര​ശ്‌​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ശി​വ​മോ​ഗ്ഗ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്പ​റ​ഞ്ഞു.​അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ബ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 30 പേ​രെ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രും.​ദു​ബാ​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ണ്.

    അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ന്ന​ഡി​ഗ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ദു​ബാ​യ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ത് തു​റ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​രെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യും.​നി​യ​മ​സ​ഭാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഭോ​ജേ ഗൗ​ഡ ദു​ബാ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​ണെ​ന്ന് ഫോgo​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​റാ​നെ​തി​രാ​യ യു​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് "സ​മാ​ധാ​നം പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ യു​ദ്ധം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണു​ള്ള​ത്, ഞാ​ൻ ഇ​തി​നെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു," എ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.​ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യ​ത്തു​ല്ല ഖു​മൈ​നി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ന് നി​ത്യ​ശാ​ന്തി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:chief ministerTRAPPEDArab countriesKannadigas
