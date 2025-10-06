Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 7:06 AM IST

    ക​ന്ന​ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​മൊ​ഗ​ള്ളി ഗ​ണേ​ഷ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു

    ഡോ. ​ഗ​ണേ​ഷി​ന്റെ മ​ര​ണം ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    ക​ന്ന​ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​മൊ​ഗ​ള്ളി ഗ​ണേ​ഷ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു
    ഡോ. ​മൊ​ഗ​ള്ളി ഗ​ണേ​ഷ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നും നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ദ​ലി​ത് ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​മൊ​ഗ​ള്ളി ഗ​ണേ​ഷ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 62 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. അ​സു​ഖ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും മൂ​ന്ന് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ദ്ദൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ മ​ദ​നാ​യ​ക​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഹം​പി​യി​ലെ ക​ന്ന​ട യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ഫോ​ക് ലോ​ർ പ​ഠ​ന വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​യാ​ണ്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ‘വ​ര​ന്ത ഡോ. ​രാ​ജ്കു​മാ​ർ ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം’ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യി​രു​ന്നു. 1963 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നി​ന് ച​ന്ന​പ​ട്ട​ണ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ സ​ന്തേ​മോ​ഗ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​നം. നി​ര​വ​ധി നോ​വ​ലു​ക​ൾ ക​ഥാ​സാ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി കൃ​തി​ക​ൾ ക​ന്ന​ട​യി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബു​ഗു​രി, മ​ന്നു, ആ​ട്ടെ, ഭൂ​മി, ക​ന്നെ​മ​ലെ, മൊ​ഗ​ള്ളി ക​ഥേ​ഗ​ലു, ദേ​വ​ര ദാ​രി, തൊ​ട്ടി​ലു, കി​രീ​ട, ബെ​രു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ. ഡോ. ​ബേ​സാ​ഗ​ര​ഹ​ള്ളി രാ​മ​ണ്ണ പ്ര​ശ​സ്തി, മാ​സ്തി ക​ഥ പ്ര​ശ​സ്തി, ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​ശ​സ്തി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡോ. ​ഗ​ണേ​ഷി​ന്റെ മ​ര​ണം ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

