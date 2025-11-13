മലയാളം, കന്നട ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: ബിദറഹള്ളി കേരള സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലയാളം, കന്നട ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ കർണാടക ചാപ്റ്റർ ഈസ്റ്റ് സോൺ കോഓഡിനേറ്റർ അനൂപ് കുറ്റ്യാരിന്മേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് പി.വി. സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
മലയാളം-കന്നട മിഷൻ കൺവീനർ ടോമി ജെ. ആലുങ്കൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി ശാന്തൻ എലപ്പുള്ളി മാതൃഭാഷകൾ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വിശദീകരിച്ചു. സമാജം സെക്രട്ടറി വിനീഷ് കുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു. മലയാളം മിഷൻ കർണാടക ചാപ്റ്റർ കന്നട ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന മൂന്നുമാസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ 20ാമത്തെ പഠനകേന്ദ്രമാണിത്. ഫോൺ: 8095064116, 9844038032.
