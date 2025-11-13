Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ട ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ട ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബി​ദ​റ​ഹ​ള്ളി കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ട ക്ലാ​സു​ക​ളു​ടെ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ദ​റ​ഹ​ള്ളി കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം, ക​ന്ന​ട ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ ഈ​സ്റ്റ്‌ സോ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നൂ​പ് കു​റ്റ്യാ​രി​ന്മേ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​വി. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം-​ക​ന്ന​ട മി​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്സ് ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​ൻ എ​ല​പ്പു​ള്ളി മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ന്ന​ട ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ക്രാ​ഷ് കോ​ഴ്സി​ന്റെ 20ാമ​ത്തെ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. ഫോ​ൺ: 8095064116, 9844038032.

    News Summary - kannada, malayalam classes started
