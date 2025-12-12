Begin typing your search above and press return to search.
    കന്നട പഠനകേന്ദ്രം പഠിതാക്കൾക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സമ്മാനിച്ചു

    കന്നട പഠനകേന്ദ്രം പഠിതാക്കൾക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സമ്മാനിച്ചു
    ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ക​ന്ന​ട​പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ ക​ന്ന​ട പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്രം പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡി​ലെ​യും ബ്രി​ഗേ​ഡ് കോ​ർ​ണ​ർ സ്റ്റോ​ൺ യൂ​ട്ടോ​പ്യ​യി​ലേ​യും പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ ബി​ളി​മ​ല​യി​ല്‍ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ റെ​ബി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, പ്ര​ഫ. വി.​എ​സ്. രാ​കേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മേ​യ് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 30 വ​രെ ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ലും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ട് വ​രെ ബി.​സി.​യു​വി​ലും എ​ട്ട് മാ​സ​മാ​യി ക​ന്ന​ട പ​റ​യാ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും എ​ഴു​താ​നും പ​ഠി​ച്ച അ​റു​പ​തോ​ളം പേ​ർ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. 25 മു​ത​ൽ 75 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, തെ​ലു​ങ്ക്, ഹി​ന്ദി, ബം​ഗാ​ളി, മ​റാ​ഠി, ബി​ഹാ​റി, ആ​സാ​മി, രാ​ജ​സ്ഥാ​നി മു​ത​ലാ​യ വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​ന്ന​ട​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ ഹ​ർ​ഷാ​ര​വം മു​ഴ​ങ്ങി.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി തി​ക​ച്ചും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബ്രി​ഗേ​ഡ് യു​ട്ടോ​പ്യ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ കേ​ണ​ൽ തി​രു​നാ​വു​ക്ക​ര​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന്ന​ട പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബ്രി​ഗേ​ഡ് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​മാ​ല്യാ​ദ്രി സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​തി​നേ​ഴ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക​ന്ന​ട പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​റി​നെ ഡോ. ​പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ ബി​ളി​മ​ല പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ ട്രാ​ൻ​സ്​​ലേ​റ്റേ​ഴ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും തൊ​ദ​ൽ​നു​ടി ക​ന്ന​ട മാ​സി​ക എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ സു​ഷ​മ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത ക്ലാ​സ് ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 9901041889, 9742853241 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    TAGS:certificatekannada learningBangalore News
